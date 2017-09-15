Эстония: Россия на учения «Запад» наблюдателей не приглашала

«Россия решила ознакомить с учениями «Запад» аккредитованных в Москве военных атташе только на мероприятии 17-18 сентября в Луге. Официально приглашений наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направлено не было», - сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Андрес Санг.

В августе представитель министерства обороны сообщил BNS, что военные атташе Эстонии готовы принять участие в мероприятиях в Луге.

При этом Санг дал понять, что поведение российской стороны в отношении учений «Запад» отличается от линии поведения белорусской стороны.

«Белоруссия официально сообщила ОБСЕ, что учения «Запад» пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября. Кроме того, Белоруссия на основании Венского документа на принципах добровольности пригласила по два наблюдателя от таких стран как Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Украина и Швеция принять участие в программе с 16 по 20 сентября», - рассказал представитель Министерства обороны.

«Эстония откликнулась на приглашение Белоруссии. Кроме того, эстонский военный атташе примет участие в связанной с учениями «Запад» программой, организуемой Белоруссией с 19 по 21 сентября», - добавил Санг.

Согласно официальным данным, активная фаза крупномасштабных учений «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября.

По официальным данным, в учениях принимают участие до 12 7 00 военнослужащих (от Беларуси – около 7 2 00, от ВС Российской Федерации – около 5 5 00, из них на территории Белоруссии – до 3 000). Задействован о до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. В том числе – около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

На прошлых крупномасштабных учениях в Западном военном округе ("Запад-2009" и "Запад-2013") Россия использовала агрессивные сценарии. В том числе на них отрабатывались вторжение и изолирование Балтийских стран, а также симуляция ядерного нападения на Варшаву.