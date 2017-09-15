Путин примет участие в учениях «Запад-2017»

«Нет, она (поездка) не связана. Это обычная практика. Это наиболее крупные учения. Путин всегда посещает как главнокомандующий один из их этапов, - сказал путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Путин посетит учения, в понедельник сообщил сам Песков, пообещав рассказать о деталях позже, передает РИА «Новости». До этого он лишь допускал возможность участия президента: «Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений».

Песков назвал провокационной волну нагнетания страстей вокруг маневров. «Вряд ли какие-то упреки приемлемы (в отношении недостаточного уровня открытости учений). Минобороны России всегда сохраняет в ходе учений максимально возможный уровень транспарентности. Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика, это право любой страны - проведение подобных учений. Все производится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами», - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ряд стран НАТО, в том числе США, выразили опасения в связи с масштабами «Запада-2017». Пентагон, в частности, заявил, что официальные данные, предоставленные Россией и Белоруссией, не совпадают с информацией СМИ (об этих учениях). Президент Литвы Даля Грибаускайте называла их подготовкой к войне с Западом.

Российская сторона неоднократно выступала с разъяснениями, что учения имеют абсолютно мирный и оборонительный характер. Замминистра обороны России Александр Фомин призвал не воспринимать их название как цель маневров. «Слово „Запад“ не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. „Запад“ означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее», - пояснил он немецким журналистам.

С аналогичными заявлением выступали и в Белоруссии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев назвал ажиотаж непонятным, поскольку крупные учения в регионе проходят регулярно.

Между тем на Западе говорят не о том, что Россия совершит военное вторжение на территории сопредельных государств: в Латвии, в частности, опасаются провокаций, например преднамеренных или непреднамеренных пересечений границ самолетами для проверки национальной системы обороны, которые сначала могут выглядеть как инциденты, а затем перерасти в масштабный кризис.

Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях, по официальным данным, принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

На Западе подозревают, что данные эти занижены, в частности такие подозрения высказывались в Германии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс будет внимательно следить за ходом учений и направит туда трех своих наблюдателей. При этом Столтенберг призвал к большей прозрачности маневров.