Как он здесь очутился? На пляже после бури оказался неожиданный предмет
15 сентября 2017 г., 17:32
В Латвии в Лиепае и окрестностях города сегодня продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней бури. За минувшие сутки спасатели отправлялись на ликвидацию последствий бури 17 раз.
Vējš plosa Liepājas pludmali.. pic.twitter.com/xrY0gNeTyB— ritvars (@RitvarsEleder33) September 14, 2017
Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями, демонстрирующими последствия разрушительной стихии. Среди них находятся и очень необычные фотографии. Так один из пользователей разместил фото, на котором на пляже виден унитаз разрушенной туалетной кабинки, сообщает портал Rus.TVNET.
Vēja nedarbi Liepājā, pilnīga iznīcināta tualete pie nūdistu pludmales. pic.twitter.com/sVSizq7mjQ— GuntisK (@Guntis_K_) September 14, 2017