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Как он здесь очутился? На пляже после бури оказался неожиданный предмет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот с Instagram

В Латвии в Лиепае и окрестностях города сегодня продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней бури. За минувшие сутки спасатели отправлялись на ликвидацию последствий бури 17 раз.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями, демонстрирующими последствия разрушительной стихии. Среди них находятся и очень необычные фотографии. Так один из пользователей разместил фото, на котором на пляже виден унитаз разрушенной туалетной кабинки, сообщает портал Rus.TVNET.

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