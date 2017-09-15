Похищение в Пярнумаа: жертву затолкали в багажник, отвезли в лес и жестоко избили

Чтобы пленник не смог вызвать помощь, Рагнар отобрал у него мобильный телефон.

Преступник отправился в лес, чтобы беспрепятственно избить жертву. Вначале он нанес потерпевшему примерно пять ударов кулаком по лицу. Когда тот упал, Рагнар начал бить его ногами по голове и по телу. После этого он опять затолкал мужчину в багажник и отвез обратно. У жертвы был сломан нос и два ребра.

Еще до этого происшествия Рагнар в тот же день избил другого мужчину в Вяндра. Преступник наносил потерпевшему удары ногами и руками по лицу и по голове.

21 мая полиция задержала Рагнара за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На этой неделе в силу вступило решение Пярнуского уездного суда, согласно которому в рамках договорного производства Рагнара признали виновным в тяжком нарушении общественного порядка, самовольном использовании чужой собственности, противозаконном лишении свободы, в нанесении телесных повреждений и нетрезвом вождении. Суд назначил ему условное наказание в виде тюремного заключения общим сроком на два года и десять месяцев. Наказание не вступит в силу, если признанный виновным не совершит преступлений в течение трехлетнего испытательного срока.

Кроме того, суд отнял у Рагнара водительские права на четыре месяца. Ему придется заплатить штраф и оплатить государственную правовую помощь, общая сумма которых составит 777 евро.

Суд и ранее наказывал Рагнара в уголовном порядке, в том числе за избиения и лишение человека свободы. Например, в марте 2009 года он с тремя соучастниками жестоко избил удерживаемого в подвале мужчину. Внезапно мучителям пришла в голову идея сжечь пленника в печи. Они пытались засунуть его в горящую печь, но поскольку он туда не поместился, ограничились тем, что обожгли его ягодицы кочергой.