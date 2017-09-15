В США мужчина выдавал себя за порнорежиссера и переспал с 24 женщинами на пробах: он получил 10 лет тюрьмы

Суд назначил Марио Антуану наказание в виде 10 лет лишения свободы. Окружная судья Бет Филипс сказала, что не может припомнить более омерзительного преступления, пишет The Kansas City Star.

Как следует из материалов уголовного дела, в период между 2011 годом и октябрем 2016-го Антуан совершил десятки преступлений на сексуальной почве. Он знакомился в соцсети Facebook с молодыми женщинами, которые испытывали крайнюю нужду в деньгах и были готовы сниматься в порнофильмах. Марио выдавал себя за женщину по имени Никки, высказывал комплименты, касавшиеся привлекательной внешности собеседниц, а потом предлагал им работу от имени порнорежиссера, который занимается поиском будущих порноактрис.

Злоумышленник обещал соискательницам заработок до 1,5 миллиона долларов. Он также говорил, что снятое видео будет размещено на частных зарубежных интернет-сайтах.

Получив предварительное согласие жертв на съемку, "Никки" приглашала их на прослушивание к фотографу. Женщины приезжали домой к Марио в Рэймор, пишет The Daily Mail. Мужчина встречал их под собственным именем, или же называл себя Крисом. По условиям кастинга женщины должны были вступить в разнообразные сексуальные контакты с Марио, который снимал происходящее на видеокамеру.

Чтобы потерпевшие не почувствовали подвоха, Марио в перерывах между половыми актами демонстрировал партнерше контракт на работу, которую стороны тут же подписывали. В действительности эти документы не имели никакой юридической силы.

В рамках расследования выяснилось, что по такой отработанной схеме Марио обманом принудил к сексу не менее 24 женщин. Никто из них не получил за порносъемку и десяти центов. Когда некоторые потерпевшие попытались заставить Марио выполнить свои обещания и заплатить, злоумышленник начал их шантажировать. Антуан угрожал, что отправит видеозапись порнографического содержания бойфренду или работодателю жертвы. В одном случае шантажист выполнил свое обещание, отправив порнографию работодателю потерпевшей.

В 2011 году женщина, ставшая первой жертвой мошенника, неоднократно участвовала в порносъемках с ним. За каждый снятый "фильм" Марио обещал заплатить ей по 1000 долларов. А в ноябре 2015 года мужчина поставил "порноактрису" перед выбором: или она заплатит ему 9 тысяч долларов, или снова переспит с ним. За отказ Марио угрожал продать сделанную ранее запись, которая потом будет распространена в интернете. В итоге женщина снова согласилась на секс.

Эти же записи половых контактов с первой жертвой Марио использовал для обмана другой потерпевшей, мечтавшей о карьере порноактрисы. Девушке было сказано, что ее предшественница заработала десятки тысяч долларов за несколько ролей.

Добавим, что ранее Марио работал свадебным фотографом. Однако позднее он был уличен в мошенничестве. Мужчина продал свои услуги нескольким невестам, но так и не организовал съемку. Марио приговорили к одному году тюремного заключения.

Подробнее: http://www.newsru.com/crime/15sep2017/prnfilmrape24wus.html