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Русская из Эстонии о теракте в Лондоне: это чудо, что меня не было в поезде, где произошел взрыв

Rus.Postimees.ee
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Полицейские и спасатели у "Парсонс-Грин". | ФОТО: FRANK AUGSTEIN/AP/Scanpix

Уроженка Эстонии Мария Вихляева живет в Лондоне всего в двух остановках от «Парсонс-Грин», где сегодня произошел теракт, и каждый раз проезжает эту станцию, когда отправляется на работу. По счастливой случайности сегодня она не успела на поезд, где произошел взрыв.

«Обычно я чуть раньше выхожу из дома, но сегодня утром почему-то замешкалась и не успела на свой обычный поезд. Я села на следующий», — рассказала Мария Postimees.

Внезапно поезд, на котором она ехала, остановился перед остановкой «Парсонс-Грин». «Чуть позже машинист сообщил, что перед нами что-то произошло, но детали были ему неизвестны», - рассказала Мария, добавив, что они подождали какое-то время, и машинист сообщал им поступающую информацию.

«Тогда он нам сказал, что в «Парсонс-Грин» произошел крупный инцидент, связанный с безопасностью, и все движение метро остановлено», - сказала Мария. Люди начали обсуждать происходящее между собой и искать информацию в социальных сетях.

«Так мы узнали, что, вероятно, произошел взрыв», - рассказала она.

«Все были спокойны, но бросились звонить на работу, чтобы сообщить о происходящем и о том, что в ближайшее время их не будет».

Мария и другие пассажиры провели в поезде 45 минут. После этого поезд вернулся на предыдущую станцию, и пассажиров попросили немедленно покинуть остановку и ее окрестности. Кроме того, им сообщили, что метро не работает ни в одном из направлений, и так будет до неопределенного времени.

«Вышедшие со станции люди просто стояли, они выглядели заблудившимися. Тогда мы начали искать альтернативные пути, чтобы попасть на работу», - рассказала Мария. Сама она решила вернуться домой и продолжить работу оттуда.

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