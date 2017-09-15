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В результате взрыва в лондонском метро пострадал гражданин Эстонии

BNS
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Личные вещи пострадавших при взрыве. | ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

В результате взрыва, произошедшего в пятницу в лондонском метро, пострадал и один гражданин Эстонии.

«В Министерство иностранных дел поступила информация от властей Великобритании о том, что среди пострадавших есть один гражданин Эстонии. Он не обращался за помощью в консульство», - сообщила пресс-секретарь МИД Сандра Камилова BNS.

В результате взрыва, произошедшего в пятницу утром на станции «Парсонс-Грин», пострадали 22 человека. Британская полиция расценивает произошедшее как террористический акт.

Представитель МИД сообщила, что министерство следит за развитием ситуации и призывает всех находящихся в регионе эстонцев дать о себе знать с помощью портала reisitargalt.vm.ee, либо при необходимости позвонить по номеру экстренной помощи +372 53 01 9999.

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