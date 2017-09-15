В результате взрыва в лондонском метро пострадал гражданин Эстонии

«В Министерство иностранных дел поступила информация от властей Великобритании о том, что среди пострадавших есть один гражданин Эстонии. Он не обращался за помощью в консульство», - сообщила пресс-секретарь МИД Сандра Камилова BNS.

В результате взрыва, произошедшего в пятницу утром на станции «Парсонс-Грин», пострадали 22 человека. Британская полиция расценивает произошедшее как террористический акт.

Представитель МИД сообщила, что министерство следит за развитием ситуации и призывает всех находящихся в регионе эстонцев дать о себе знать с помощью портала reisitargalt.vm.ee, либо при необходимости позвонить по номеру экстренной помощи +372 53 01 9999.