Фото: на учениях "Запад" российский бомбардировщик выкатился за пределы посадочной полосы

В четверг, 14 сентября, дальний бомбардировщик Ту-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Калужской области, но повреждений не получил, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.
"Инцидент произошел на авиабазе вблизи населенного пункта Шайковка. Военный самолет Ту-22 выкатился одной из стоек за пределы взлетно-посадочной полосы, однако аварии удалось избежать. Самолет не поврежден, экипаж не пострадал", - сказал источник.
Ранее некоторые СМИ сообщили о повреждении самолета Ту-22М3 в результате инцидента в Калужской области.
14. 09. 2017 Авария Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED" на аэродроме Шайковка. Учения "#Запад2017" #ZapadWatch #Zapad2017 #PutinatWar #Russia pic.twitter.com/CVjqYEWvNA— Записки охотника (@galandecZP) September 14, 2017
Портал The Aviationist пишет, в тот же самый день над Балтийским морем видели шесть бомбардировщиков Ту-22. По оценке экспертов, они имитировали атаку на Балтийский военный флот.