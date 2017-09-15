Фото: на учениях "Запад" российский бомбардировщик выкатился за пределы посадочной полосы

"Инцидент произошел на авиабазе вблизи населенного пункта Шайковка. Военный самолет Ту-22 выкатился одной из стоек за пределы взлетно-посадочной полосы, однако аварии удалось избежать. Самолет не поврежден, экипаж не пострадал", - сказал источник.

Ранее некоторые СМИ сообщили о повреждении самолета Ту-22М3 в результате инцидента в Калужской области.

Портал The Aviationist пишет, в тот же самый день над Балтийским морем видели шесть бомбардировщиков Ту-22. По оценке экспертов, они имитировали атаку на Балтийский военный флот.