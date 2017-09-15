Мужчина во Франции с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих с молотком
15 сентября 2017 г., 19:56
В городе Шалон-сюр-Соне во Франции днем в пятницу, 15 сентября, неизвестный мужчина напал с молотком на прохожих. Полиция ведет его поиски, передает РБК.
«Мужчина напал на двух женщин с молотком, одна из них получила нетяжелые ранения головы», — говорится в сообщении префектуры.
В документе также указано, что нападавший был в черной одежде, а его лицо было скрыто. Кроме того, известно, что во время нападения он кричал «Аллах Акбар». Мужчине удалось скрыться с места происшествия, полиция ведет его поиски, женщинам оказана медицинская помощь.