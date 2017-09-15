Популярная в Эстонии сеть магазинов одежды признана банкротом

Еще в марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелийна Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.

Начавшуюся в апреле процедуру санации остановили в четверг.

Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими.