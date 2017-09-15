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Популярная в Эстонии сеть магазинов одежды признана банкротом

Rus.Postimees.ee
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Seppälä. | ФОТО: Meisi Volt

Уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления Финляндии, передает YLE.

Еще в марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелийна Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.

Начавшуюся в апреле процедуру санации остановили в четверг.

Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими.

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