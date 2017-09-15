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В Финляндии предотвращено покушение на политических лидеров

BNS
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Финская полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: VESA MOILANEN/AFP/Scanpix

В Финляндии планировалась атака на политических лидеров, однако полиции удалось ее предотвратить. Об этом глава полиции сообщил газете Iltalehti.

«Нам удалось сорвать план атаки, целью которой были важнейшие политики», - сказал Сеппо Колехмайнен в опубликованном в пятницу интервью.

Он отказался уточнять, где и когда хотели совершить эту атаку, но подчеркнул, что полиция, Центральная уголовная полиция и Полиция безопасности вместе смогли предотвратить покушение.

Глава по безопасности в правительстве Яри Юлитало отказался комментировать этот инцидент новостному агентству STT. Глава по безопасности парламента Юкка Савола сообщил STT, что не знает ничего об инциденте, о котором говорил Колехмайнен.

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