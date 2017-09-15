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IRL не согласен с изменением коалиционного договора в части политики гражданства

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Rus.Postimees.ee
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Хелир-Валдор Сеэдер. | ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Председатель партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер сообщил ERR, что его партия не приемлет записанное в коалиционном соглашении изменение закона о гражданстве.

До того как Сеэдер возглавил IRL, партнеры по коалиции Юри Ратас (председатель Центристской партии), Евгений Осиновский (председатель соцдемов) и Маргус Цахкна (глава IRL) успели договориться по трем пунктам в сфере политики предоставления гражданства, которые предполагалось изменить, пишет Rus.err.

Предлагалось, во-первых, обеспечить для всех желающих получить гражданство Эстонии бесплатные курсы эстонского языка (на основании заключения договора) и оплачиваемый отпуск на время этих курсов, а во-вторых, сохранить основополагающие принципы политики гражданства.

Глава IRL Сеэдер не имеет ничего против этих двух пунктов, но третий пункт для него неприемлем: согласно коалиционному договору, эстонское гражданство могло бы предоставляться в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям младше 15 лет, у которых один или оба родителя не имеют гражданства, либо являются гражданами третьих стран и постоянно проживали в Эстонии до восстановления ее независимости. При этом оба родителя, воспитывающий ребенка родитель-одиночка или же сам ребенок по достижении совершеннолетия должны для этого представить заявление об отказе от гражданства третьей страны.

По оценке Сеэдера, данное обещание противоречит предыдущему (второму) пункту, в котором говорится о сохранении основополагающих принципов политики гражданства: "Мы исходим из того, что было записано первоначально - что основы закона о гражданстве изменены не будут, эти два пункта находятся в противоречии -придется выбирать, так как оба пункта одновременно выполнить невозможно".

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