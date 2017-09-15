В США при таинственных обстоятельствах разбился Су-27

Американские журналисты обращают внимание на ту таинственность, которой покрыта авиакатастрофа. Российский истребитель ВВС США потерпел крушение рядом со знаменитой "Зоной 51", где, по официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения, передает Newsru.com.

Полковник Шульц по прозвищу "Док" выполнял тренировочный полет с военной базы Red Hаt. Погибший пилот командовал эскадрильей "Агрессор", которая занимается испытаниями зарубежной техники.

По информации американских СМИ, подразделения эскадрильи Шульца во время учебных полетов выполняют роль противника и имеют на вооружении, как правило, истребители американского производства, имеющие окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного врага.

Командование ВВС США уже официально подтвердило гибель Шульца, отмечает издание. При этом Пентагон не раскрывает подробностей произошедшего. В Минобороны США не подтверждают информацию о том, что Шульц управлял именно истребителем российского производства и исполнял роль противника во время учений.

Как отмечает издание, разбившийся истребитель был не единственным официально ввезенным в США Су-27. Еше одну двухместную учебно-боевую версию машины на Украине купила частная фирма, а Шульц разбился на одноместном истребителе. Су-27 поставляется на экспорт в десяток с лишним государств и мог быть куплен у третьей страны, предполагает издание.

"Зона 51" стала для американцев своеобразным символом "правительственного заговора", направленного на то, чтобы скрывать от общественности сведения о существовании инопланетян и использовать их технологии в военных целях. Гриф "секретно" на всем, что связано с этим местом, поставил бывший президент США Билл Клинтон в 1995 году.

Строгая секретность стала ответом на иски семей пяти пострадавших после визита в "Зону" рабочих. Один из рабочих впоследствии погиб. Его вдова и семьи пострадавших пытались получить информацию об экологической деятельности военных в этом районе, которая могла нанести вред здоровью рабочих. Те испытали воздействие неустановленных вредоносных токсичных материалов во время пребывания на базе "Грум Лейк" и впоследствии умерли.

Никаких подробностей по поводу этого инцидентов нет - с тех пор каждый год президент Соединенных Штатов продлевает запрет на разглашение любой информации о происходящем в этом районе, над которым уже многие годы запрещены полеты авиации.

Подобная завеса секретности питает слухи о том, что в этой зоне садятся НЛО, военные встречаются с инопланетянами и регулярно наблюдают прочие аномальные явления. Жители ближайшего к базе города Рэчел говорят, что слухам об НЛО уже много лет. Впервые пищу для подобных измышлений дал работник одной из строительных фирм, утверждавший, что не раз наблюдал "корабли чужих" в этой местности.

В 1996 году 98-мильный отрезок шоссе 375, проходящий через город Рэчел, получил название "Шоссе Пришельцев", а вдоль трассы были выставлены зеленые дорожные знаки с изображениями инопланетных кораблей.