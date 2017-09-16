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Сумки и туфли как элемент декора: женственный интерьер в Мадриде

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

Правильно говорят, что фантазия творческого человека не имеет границ! В этом в очередной раз убедился Pufikhomes.com, рассказывая нам с вами об испанском проекте.

В самом центре Мадрида команда дизайнеров великолепно переделала квартиру в столетнем доме. Главный акцент здесь — винтажная зеленая стена в гостиной, которая и задает настроение всему пространству. Остальные помещения остались белоснежными, с яркими пятнами разноцветных деталей. Кстати, нельзя не заметить, что аксессуары здесь необычные: это обувь, сумки, шарфы и одежда. Возможно, эти предметы заняли свои места только ради фотосессии, но, согласитесь, смотрится свежо и эффектно!

Отличные фото оригинальных интерьеров находятся ЗДЕСЬ.

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