Сумки и туфли как элемент декора: женственный интерьер в Мадриде

В самом центре Мадрида команда дизайнеров великолепно переделала квартиру в столетнем доме. Главный акцент здесь — винтажная зеленая стена в гостиной, которая и задает настроение всему пространству. Остальные помещения остались белоснежными, с яркими пятнами разноцветных деталей. Кстати, нельзя не заметить, что аксессуары здесь необычные: это обувь, сумки, шарфы и одежда. Возможно, эти предметы заняли свои места только ради фотосессии, но, согласитесь, смотрится свежо и эффектно!

Отличные фото оригинальных интерьеров находятся ЗДЕСЬ.