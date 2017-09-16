Сумки и туфли как элемент декора: женственный интерьер в Мадриде
16 сентября 2017 г., 10:03
Правильно говорят, что фантазия творческого человека не имеет границ! В этом в очередной раз убедился Pufikhomes.com, рассказывая нам с вами об испанском проекте.
В самом центре Мадрида команда дизайнеров великолепно переделала квартиру в столетнем доме. Главный акцент здесь — винтажная зеленая стена в гостиной, которая и задает настроение всему пространству. Остальные помещения остались белоснежными, с яркими пятнами разноцветных деталей. Кстати, нельзя не заметить, что аксессуары здесь необычные: это обувь, сумки, шарфы и одежда. Возможно, эти предметы заняли свои места только ради фотосессии, но, согласитесь, смотрится свежо и эффектно!
Отличные фото оригинальных интерьеров находятся ЗДЕСЬ.