Карта: сравните зарплату в Эстонии со средним доходом жителей США
16 сентября 2017 г., 09:31
Последнее исследование в США показывает, какой должен быть у человека доход в год, чтобы он относился к среднему классу, пишет Postimees со ссылкой на BusinessInsider.
В штатах США с низким доходом средний класс начинается с годовой зарплаты в 30 000 долларов, что на данный момент около 25 000 евро. В условиях Эстонии это означает брутто-зарплату в месяц — 2083 евро.
Средняя зарплата во втором квартале в Эстонии составляла 1242 евро. По последним прогнозам Министерства экономики, средняя зарплата в течение четырех лет вырастет до 1500 евро.
На карте можно посмотреть, как много надо зарабатывать в год, чтобы в различных штатах США принадлежать к среднему классу.