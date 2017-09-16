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Карта: сравните зарплату в Эстонии со средним доходом жителей США

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Последнее исследование в США показывает, какой должен быть у человека доход в год, чтобы он относился к среднему классу, пишет Postimees со ссылкой на BusinessInsider.

В штатах США с низким доходом средний класс начинается с годовой зарплаты в 30 000 долларов, что на данный момент около 25 000 евро. В условиях Эстонии это означает брутто-зарплату в месяц — 2083 евро.

Средняя зарплата во втором квартале в Эстонии составляла 1242 евро. По последним прогнозам Министерства экономики, средняя зарплата в течение четырех лет вырастет до 1500 евро.

На карте можно посмотреть, как много надо зарабатывать в год, чтобы в различных штатах США принадлежать к среднему классу.

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