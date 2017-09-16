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Легендарный автогонщик купил шикарную квартиру в Таллинне

Rus.Postimees.ee
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Томми Мякинен (слева). | ФОТО: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP

Руководитель команды Toyota, финский автогонщик Томми Мякинен купил шикарную квартиру в Старом городе, пишет Postimees со ссылкой на Seiska.

Квартира в 110 квадратных метров находится на Тоомпеа, в ней три спальни и одна большая гостиная.

Финские СМИ связывают покупку новой квартиры Мякинена со штаб-квартирой команды в Эстонии. В июле издание Ilta-Sanomat писало, что японско-финская команда Toyota Gazoo Racing планирует большие перемены и, поскольку в Эстонии более благоприятная налоговая среда, здесь будет построена штаб-квартира.

Сейчас штаб-квартира ралли-команды Toyota находится в Финляндии — на родине Томми Мякинена.

Мякинен сказал, что речь не только о более дешевом содержании команды за счет более низких налогов, но и о расположении штаб-квартиры: из Эстонии команда может быстрее добраться в любую страну Европы и мира, чем из Центральной Финляндии.

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