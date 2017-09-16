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Вне дома: смотрим галерею - в Старом городе открылся ресторан на 350 посадочных мест!

Rus.Postimees.ee
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Этот совершенно особенный ресторан начал свою работу на втором этаже дома, где находится известнейший Beer House. Если на первом этаже варят пиво, то на втором – делают сыр. И не только!

В концепции Rae Meierei, а так называется новое заведение,  соединены собственное производство сыра, уникальный дизайн интерьера, разнообразие блюд, огромный выбор вин и авторские коктейли.

Работа над созданием  Rae Meierei велась под руководством автора проекта, известного ресторатора Павла Гаммера на протяжении двух лет.

Философию кухни Rae Meierei разработал шеф-повар Дмитрий Рооз, представлявший Эстонию  в финале всемирного кулинарного конкурса Bocuse d’Or этого года:

«Мы хотим дать кулинарному и ресторанному миру Эстонии что-то совершенно иное. В меню насчитывается более 60 аппетитных блюд, основанных и на эстонских традициях, и на тенденциях современной мировой кулинарии. В одном можно быть точно уверенным: для нашей кухни характерны простые, свежие и чистые вкусы. В основе многих блюд – сыры нашего собственного производства. Я рекомендую всем гостям попробовать в первую очередь именно фирменные сыры».

Сыроварня расположена здесь же, и в ней изготавливаются сливочный сыр страчателла, моцарелла разной степени мягкости, сырные шары буррата, а также рикотта и сыр халуми, предназначенный для жарки.

Мастеров-сыроваров обучил опытный итальянец Массимо Меркандино, а развивать производство  будет  молодой талантливый повар Михкель Калбус, являющийся также одним из авторов меню и коктейльной карты.  Кроме коктейлей ресторан предлагает 130 марок вин, из которых 25 можно заказать и в бокалах.

Дизайн интерьера решен в индустриальном стиле с элементами арт-деко, что подчеркивают множество оригинальных светильников и артефактов, привезенных из путешествий.

Rae Meierei, вместе  с кафе-пекарней Rukis и ресторанами Farm, Beer House и Korsaar, входит в группу, работающую под эгидой Посольства Эстонских Вкусов (MTÜ Eesti Maitsete Saatkond) – некоммерческой организации, помогающей сотрудничеству рестораторов с производителями местного сырья.

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