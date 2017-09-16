Фото: в Ласнамяэ заглянули в будущее

Таллинн поставил перед собой цель: построить в Ласнамяэ к 2023 году Таллиннскую больницу, которая расположится на пустыре Паэвялья. Особый интерес у участников конференции вызвал фильм о будущей больнице, в котором на суд общественности визуализацию проекта представила вице-мэр города Мерике Мартинсон. А также состоялся доклад руководителя службы Больничной кассы Эстонии Кюлли Фридеман, которая рассказала о действующей с 1 июля компенсации за лечение зубов для взрослых.

По предварительным подсчетам, строительство Таллиннской больницы обойдется в 200 миллионов евро.

«Реализация грандиозного проекта станет возможна только в результате сотрудничества города и государства с привлечением Европейских структур. Создание единой больницы улучшит качество и доступность врачебной помощи, особенно в части некоторых специалистов. От этого объединения выиграют не только жители Таллинна и Ласнамяэ, но также и жители всего северного региона Эстонии»,- добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.