Фото: самый дешевый и самый необычный дом в Харьюмаа

Продается вот такая водонапорная башня высотой 12 метров, построенная в 1978 году и стоящая на участке площадью 1397 м2 в деревне Муналаскме недалеко от Рийзипере. Стоит удовольствие 3000 евро.

Фото: KV.EE

Можно ли сносить или перестраивать здание, лаконичное объявление умалчивает. Равно как ничего не сообщается и о целевом назначении земли. Можете убедиться в этом сами, заглянув на страницу KV.EE.

Между прочим, где-нибудь в Англии или Франции такую недвижимость оторвали бы с руками!