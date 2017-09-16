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Фото: самый дешевый и самый необычный дом в Харьюмаа

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Каких только странных объявлений не встречается на портале недвижимости KV.EE! Вот, например, смотрите, какой удивительный объект спрятан за названием "muu" - прочее.

Продается вот такая водонапорная башня высотой 12 метров, построенная в 1978 году и стоящая на участке площадью 1397 м2 в деревне Муналаскме недалеко от Рийзипере. Стоит удовольствие 3000 евро.

Фото: KV.EE

Можно ли сносить или перестраивать здание, лаконичное объявление умалчивает. Равно как ничего не сообщается и о целевом назначении земли. Можете убедиться в этом сами, заглянув на страницу KV.EE.

Между прочим, где-нибудь в Англии или Франции такую недвижимость оторвали бы с руками!

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