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До и после: удачный пример расстановки мебели в маленькой кухне

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: blog.sweeten.com

Если у вас маленькая кухня, правильно организовать пространство очень важно, хотя и трудно, считает портал Kodu и предлагает конкретное удачное решение этой проблемы.

Площадь этой кухни - всего пять квадратных метров. Как вместить в нее все необходимое для приготовления еды и хранения продуктов?

Фото:blog.sweeten.com

И переделка удалась: не знавшая ремонта 20 лет кухня совершенно преобразилась. Использован каждый сантиметр полезной площади.

Фото: blog.sweeten.com

Только для посудомоечной машины не нашлось места, но это не страшно - многие хозяйки до сих пор предпочитают мыть посуду вручную.

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