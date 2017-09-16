До и после: удачный пример расстановки мебели в маленькой кухне

Площадь этой кухни - всего пять квадратных метров. Как вместить в нее все необходимое для приготовления еды и хранения продуктов?

Фото:blog.sweeten.com

И переделка удалась: не знавшая ремонта 20 лет кухня совершенно преобразилась. Использован каждый сантиметр полезной площади.

Фото: blog.sweeten.com

Только для посудомоечной машины не нашлось места, но это не страшно - многие хозяйки до сих пор предпочитают мыть посуду вручную.