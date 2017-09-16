Создатель эстонской партии преступников хочет попасть в горсобрание

На этой неделе 42-летний Эрик Вальтмяэ был выпущен из тюрьмы, в которой провел шесть месяцев. В конце января вступило в силу решение суда, согласно которому он был приговорен к трем годам тюремного заключения, но два с половиной года он получил условно.

В тюрьму за обман государства

В тюрьму Эрик Вальтмяэ попал, поскольку подал в Налогово-таможенный департамент декларацию с ложными данными по повод работающих людей и выплаченный за них социальный налог. На основании этих данных, Департамент социального страхования выплатил ему компенсацию. В общей сложности он нанес государству ущерб в 33 500 евро.

Сам Вальтмяэ убежден, что не совершал преступления. По его утверждениям, он никому не навредил и причина случившегося — это противоречия в законах Эстонии.

Ставшая соучастницей Вальтмяэ в этом деле Греэте Рейнсон два года назад принимала участие в выборах в Рийгикогу в качестве независимого кандидата и представляла себя как члена Преступной партии Эстонии.

С этой неофициальной партией напрямую связан и Эрик Вальтмяэ, который является единственным членом правления недоходного общества MTÜ Väärtustades Vabadust (Kurjategijate Eesti Erakond). Эта недоходная организация в 2014 году в рождественское время в Таллинне созывала учредительное собрание преступной партии и собирает, по данным страницы общества в Facebook, пожертвования.

Конопля на полях и бесплатные лекарства пожилым

Теперь Эрик Вальтмяэ хочет зарабатывать деньги в горсобрании Вильянди. Пожилым жителям волости он обещает бесплатные лекарства, а наркоманов он хочет узаконить. В связи с последним он планирует легализовать связанный с коноплей бизнес: по его мнению, выращивание конопли на полях оживит местную экономику.

Вместе с наркобизнесом следует национализировать алкогольный бизнес: Вальтмяэ хочет, чтобы 51 процент от алкогольного предпринимательства принадлежал волости.

Также Вальтмяэ хочет сделать профессию спасателей более почетной, снизить квоту на беженцев в Вильянди до нуля, а также заставить госчиновников проходить тесты на употребление наркотиков и обнародовать результаты.

Портал Sakala заметил, что все эти предвыборные обещания могут воплотить в жизнь только решения Рийгикогу. Вальтмяэ ответил на это, что горсобрание может выдвигать предложения, обращать внимание на проблемы, чтобы их решали. «Идей и мыслей, конечно, много», - говорит он, говорят о возможной деятельности в горсобрании.

Вальтмяэ был наказан в уголовном порядке и восемь раз он представал перед судом по производству о проступке. Эти случаи связаны в долгами или выманиванием денег. Вальтмяэ — член правления 36 предприятий или недоходных объединений. Некоторые из предприятий — банкроты, а другие находятся в тяжелом финансовом положении. Также Вальтмяэ числится в нескольких регистрах должников.

По данным Министерства юстиции, баллотироваться или работать в горсобрании запрещено во время отбывания уголовного наказания. Этот запрет действует только в случае сидящих за решеткой людей.