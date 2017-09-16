Фото: интересно, найдется ли на это покупатель?

Это красное с золотом итальянское кресло продается на портале osta.ee. Цена кресла зашкаливает - 3200 евро! Да и размеры смущают - очень уж велико. Не помогает и скупое описание предмета мебели: кресло названо итальянским и дизайнерским. А время изготовления? А материал? А если дизайнерское, то кто сей замечательный мастер, придумавший и воплотивший в жизнь этого, как бы помягче... ну вы поняли. Зато богато.

Фото: osta.ee