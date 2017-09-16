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Аас передумал: Сультс покинет совет Горхолла из-за скандала с граффити

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мярт Сультс покинет совет Горхолла (Tallinna Linnahalli AS). К такому решению он пришел после разговора с исполняющим обязанности мэра Таллинна Таави Аасом.

А ведь еще неделю назад кандидат в мэры столицы от центристов Аас не видел причин для исключения из совета Горхолла своего однопартийца Мярта Сультса, который оказался в центре скандала с нанесением граффити на стены Горхолла, пишет rus.err.ee.

Однако в пятницу поздно вечером Сультс и Аас пришли к выводу, что в связи с возникшей ситуацией, чтобы не поставить под удар весь проект Горхолла в целом, Сультс должен покинуть совет.

Член правления Горхоля Кайа Яппинен просит городскую канцелярию провести по факту случившегося внутреннее расследование.

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