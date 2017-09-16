Аас передумал: Сультс покинет совет Горхолла из-за скандала с граффити
16 сентября 2017 г., 12:20
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мярт Сультс покинет совет Горхолла (Tallinna Linnahalli AS). К такому решению он пришел после разговора с исполняющим обязанности мэра Таллинна Таави Аасом.
А ведь еще неделю назад кандидат в мэры столицы от центристов Аас не видел причин для исключения из совета Горхолла своего однопартийца Мярта Сультса, который оказался в центре скандала с нанесением граффити на стены Горхолла, пишет rus.err.ee.
Однако в пятницу поздно вечером Сультс и Аас пришли к выводу, что в связи с возникшей ситуацией, чтобы не поставить под удар весь проект Горхолла в целом, Сультс должен покинуть совет.
Член правления Горхоля Кайа Яппинен просит городскую канцелярию провести по факту случившегося внутреннее расследование.