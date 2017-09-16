ТОП-5 политиков-нарушителей в Эстонии

Рейтинг политиков, которые нарушили правила предвыборной гонки, от стражей выборов.

1 место: связанная с Горхоллом акция Мярта Сультса

Больше всего замечаний дошло до стражей выборов по поводу происходящего с Горхоллом. Если до сих пор считалось, что эта ситуация касается преимущественно Департамента охраны памятников старины, на этой неделе выяснилось, что ко всему прочему на эту акцию Таллинн выделил 15 000 евро.

Здесь подозревается нарушение добрых традиций выборов, когда городские средства используются для кампании кандидата.

2 место: предвыборная реклама о детском пособии Социал-демократической партии

Социал-демократическая партия выпустила предвыборную рекламу, в которой приписывает на свой счет увеличение детского пособия в три раза. Но прилагаемый график обманывает избирателей, поскольку детское пособие на сегодняшней день не увеличилось в три раза и пособие не входит в компетенцию местных самоуправлений.

3-4 место: скрытая предвыборная реклама Рейна Винни (Центристская партия) и Герта Горшанова (IRL)

На этой неделе вступил в силу запрет на наружную политическую рекламу. Хотя некоторые варианты для саморекламирования не запрещены законом, стражи выборов их не одобряют. Например, с обещаниями и фотографией Рейна Винни автобус, на котором только отсутствует логотип партии и номер кандидата, или реклама спортивного зала Герта Горшанова, на месте которой находилась такая же предвыборная реклама.

5 место: Кейлаская газета от 8 сентября

Волостная газета Кейла подозревается в злоупотреблении общественными финансами. В издании было опубликовано интервью с мэром Энно Фельсом, в котором перечислялись достижения Горуправы и были призывы голосовать за своих фаворитов.

Стражи выборов считают, что такое интервью правильнее было делать не перед выборами или сделать его более взвешенным, например, дав слово и представителям оппозиции.