Вячеслав Иванов: за права синьора помидора!

В языке индейцев, живущих в бассейне Амазонки, нет слова, адекватного нашему «боль». Если у них что-то вдруг начинает болеть, они говорят: «У меня есть рука (или, там, нога, ухо и т.д.)». То есть до этого, в здоровом состоянии, они ощущают свое тело как некое, работающее безотказно, органически единое целое, не доставляющее своему хозяину неприятных ощущений.

Хуже не станет

Вот и я не так давно обнаружил, что у меня есть легкие. Ничего страшного, некоторое затемнение, но лучше бы его все-таки не было.

Врач-пульманолог что-то вразумительное сказать не смог. Возраст, дескать, надо поберечься, то, сё… Живут люди и с этим… Конечно, лучше без этого… Какие-либо процедуры прописывать не стал: одни чреваты нежелательными побочными эффектами, другие в этой ситуации просто бесполезны. И тут я вспомнил о не то где-то вычитанном, не то просто от кого-то услышанном народном средстве от легочных недугов – барсучьем жире. Почтенный эскулап, похоже, к методам народной медицины относился скептически, поскольку на мой вопрос о действенности подобного средства ответил легким пожатием плечами. Присовокупив, впрочем: «Ну, попробуйте… Хуже-то, во всяком случае, не станет. Хотя где вы его достанете – ума не приложу».

Достать оказалось совсем не сложно. Небольшой магазинчик, торгующий, вполне легально, БАДами (биологически активными добавками) с лечебным эффектом, расположен в самом центре Таллинна. Точный адрес указывать не буду, дабы не быть обвиненым в скрытой (а то и явной) рекламе. Одно «увы»: магазинчик этот оказался единственным в городе. Да и, пожалуй, во всей республике. К чему это уточнение – станет ясно позднее.

Купленного снадобья хватило на пару месяцев. Положительный эффект, судя по всему, оказался бесспорным. Правда, затем, по разным причинам, курс пришлось прервать, но его можно было продолжить без ущерба и спустя два-три месяца.

Ключевые слова: «можно было»

Потому что, когда я снова пришел в тот магазинчик, представительная дама – владелица, она же и продавец – с искренним сочувствием сообщила, что нужный мне препарат изъят из продажи по требованию… Организации по защите прав животных.

Я все понимаю: животных надо защищать. От нерадивых хозяев, от жестокого обращения в зоопарках и/или местах обитания, от бытового садизма и от прочих напастей. Но при чем здесь препараты, продаваемые – еще раз подчеркну – на абсолютно легальной основе? Если они изготавливаются варварским, сопровождаемым мучительным для животного способом, то наказывайте производителя. Изымайте у него продукцию и уничтожайте ее – до того, как она попала в торговую сеть.

Недавно в интернете появились душераздирающие кадры, на которых малолетний садист (впрочем, отнюдь не младенческого, а вполне сознательного возраста) мучает крохотного песика, существа, самой природой предназначенного доставлять радость и веселье. Вот и найдите этого поддонка, и взыщите с него по полной!