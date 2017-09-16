Фото: необычная квартира в необычном доме в Ласнамяэ
16 сентября 2017 г., 14:31
Улица Альвари - маленькая улочка в большом районе. На ней всего пять домов необычного для Ласнамяэ вида. Заглянем в одну из квартир в доме, построенном в 2003 году.
Просторная четырехкомнатная квартира площадью 83 м2 находится на третьем этаже пятиэтажного дома.
Фото: KV.EE
В кухне с ярко-желтыми стенами установлена черная мебель фирмы Cocomari. Большой дверной проем соединяет кухню с гостиной-столовой, стены в которой - светло-голубые с крупным золотым рисунком на одной из стен. Разноцветная мягкая мебель придает пространству своеобразие.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Ни одна из внутренних стен не является несущей. Следовательно, планировку квартиры можно изменить до неузнаваемости. Хотя она и так хороша.
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