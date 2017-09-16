Пассажирка о полете рейсом airBaltic: «У меня было только три минуты, не хватало сил и это был кошмар!»

4 сентября женщина приехала в рижский аэропорт, чтобы в 7.20 отбыть в Москву. В 6 утра она узнала, что по техническим причинам рейс отменяется. Конечно, это была очень неприятная новость, так как из Москвы ей следовала лететь в Астану и рейсы были согласованы. В итоге лететь пришлось вечером: Рига - Москва в 18.15, Москва - Астана в 22.20.

Неприятности в этот день не закончились: клиентку авиакомпании охватил ужас, когда она узнала, что и вечерний рейс в столицу России откладывается. «Посадка началась в 19.30, вылетели в 20.00. В Москве приземлились в 22.00».

В итоге женщине в течение 3 минут надо было успеть на рейс, отбывающий в Астану. Как рассказала читательница, она начала бежать, но поняла, что ей не хватит сил. «Только благодаря отзывчивому персоналу московского аэропорта в самую последнюю минуту я успела. Я потеряла важный для меня день в Астане, пришлось отменить запланированные встречи. Не была использована гостиница, за которую я ранее заплатила!». Получается, что женщина вместо вечера 4 сентября появилась в Астане 5 сентября - невыспавшаяся и уставшая.

Как объяснили в авикомпании AirBaltic, в самолете был внезапно выявлен дефект, а другое воздушное судно не было подготовлено для срочного взлета. И напоминает, что согласно действующим в Латвии нормативным актам, в случае подобных ситуаций у пассажиров есть право обратиться в PTAC для решения споров.