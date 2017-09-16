Беженцы приманили жительницу Германии бутылками и изнасиловали

Изнасилование произошло в середине августа. Пострадавшая женщина занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где 56-летняя женщина подверглась изнасилованию, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mittledeutsche Zeitung.

Задержанным молодым людям от 18 до 21 года. В полиции Дессау заявили, что расследование дела, которое вызвало резонанс в городе, давалось им с большим трудом и они очень рады тому, что им удалось найти злоумышленников. Также они полагают, что молодые люди могли быть связаны с изнасилованием 89-летней женщины, которое произошло несколькими днями позже.