Продуктовый расизм: в ЕК выяснили, что в Восточной Европе продают продукты худшего качества

«Впервые мы открыто говорим о том, что это несправедливо. Уверена, что в некоторых случаях был нарушен закон», - заявила Юрова.

По словам еврокомиссара, отстаивающего интересы потребителей, в Восточной Европе продают продукты более низкого качества — от соков и рыбных палочек до готовых продуктов. При этом продукты могут продаваться в той же упаковке, что и в Западной Европе. Юрова пообещала сделать все, чтобы международные корпорации прекратили такую практику.

Например, с помощью исследований было установлено, что Coca-Cola, которая продается в Словении, содержит больше сахара и глюкозного сиропа, чем версия, продаваемая в Австрии. Сеть магазинов Spar продает в Словении йогурт с клубникой, в котором ягод на 40% меньше, чем в аналогичном йогурте, который продается в Австрии.

Сами фирмы утверждают, что все зависит от особенностей местного рынка и вкусовых предпочтений жителей.

Высказывания Юровой основываются на недавном анализе, в ходе которого были собраны данные по всему Евросоюзу. По словам Юровой, пока она еще не называет предприятия, представленные в этом анализе, но, если они не изменят своего поведения, она это сделает. «Тогда я назову эти предприятия и призову людей больше не покупать их товары, — заверила Юрова. — Я не побоюсь это сделать, я в этом отношении достаточно смелая».

И президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул в своей речи в среду, что теперь Брюссель предпримет решительные меры против так называемого продуктового расизма. Если потребуется, нечестные предприятия будут наказаны.

По словам Юровой, потребители в Восточной Европе также недовольны таким поведением и уже заказывают продукты из других стран, чтобы, например, получить рыбные палочки, содержащие рыбу и апельсиновый сок из настоящих апельсинов.

«Долгое время эту проблему не принимали всерьез, но это вопрос о равных правах потребителей», — подчеркнула еврокомиссар.

Спикер представляющей европейских производителей организации FoodDrink Europe Флоренс Рэнсон заявила, что для производителей клиент - король независимо от его местонахождения. «Мы очень серьезно относимся к информации о разнице в качестве товаров», - сказала она.