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Девушка умерла после прикосновения к смартфону на зарядке

Rus.Postimees.ee
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Зарядка мобильного телефона. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Йоэльми Эрнандес из Доминиканской Республики умерла от удара током после прикосновения к смартфону на зарядке. Все это произошло на глазах у ее матери, пишет The Sun.

Родственники погибшей рассказывают, что скачок напряжения расплавил пластиковый корпус зарядки. Как только Йоэльми взяла в руки телефон, она получила удар электрическим током. Ее мать сразу же вызвала скорую, однако в больнице Мунисипио Консуэло не смогли реанимировать девушку, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что девушке недавно исполнилось 18 лет и она планировала поступать в университет и стать бухгалтером.

В июле сообщалось, что 14-летняя школьница умерла в ванне из-за упавшего в воду смартфона на зарядке. Близкие погибшей надеются, что после произошедшего в соцсетях начнется кампания, направленная на повышение осведомленности об опасности использования смартфонов в ванной комнате.

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