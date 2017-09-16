Девушка умерла после прикосновения к смартфону на зарядке

Родственники погибшей рассказывают, что скачок напряжения расплавил пластиковый корпус зарядки. Как только Йоэльми взяла в руки телефон, она получила удар электрическим током. Ее мать сразу же вызвала скорую, однако в больнице Мунисипио Консуэло не смогли реанимировать девушку, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что девушке недавно исполнилось 18 лет и она планировала поступать в университет и стать бухгалтером.

В июле сообщалось, что 14-летняя школьница умерла в ванне из-за упавшего в воду смартфона на зарядке. Близкие погибшей надеются, что после произошедшего в соцсетях начнется кампания, направленная на повышение осведомленности об опасности использования смартфонов в ванной комнате.