США выделят 250 млн на строительство хранилища ядерных отходов на Украине

О соглашении сообщила пресс-служба посольства Украины в США. "Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, утвердила около 250 млн для поддержки разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для нужд Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС", - цитирует заявление ТАСС.

В пресс-релизе также подчеркивается, что Украина до сих пор платит России за утилизацию ядерного топлива. Осенью прошлого года украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обещал, что с 2017 года платежи остановятся, а отработанное топливо будут складировать в Чернобыле. По его данным, в год утилизация стоит около 200 млн долларов.

Новое хранилище должно принять ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, а также всех "источников ионизирующего излучения". Это отработавшие ядерные установки для производства энергии, ядерные реакторы, рентгеновские аппараты, детали различной техники. У Запорожской АЭС есть собственное хранилище. На новом объекте кассеты смогут храниться до 100 лет, а за это время на Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками.