Мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Берлине

Отмечается, что инцидент произошел в два часа ночи. Между мужчинами разгорелся конфликт, один из них открыл стрельбу, в результате которой были ранены четыре человека. Их доставили в больницу, где один из пострадавших скончался, пишет Lenta.ru.

Подозреваемый задержан. Причины конфликта пока неизвестны. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, проводится расследование.

По данным газеты Berliner Zeitung, дискотека Cozy Club, где произошла стрельба, является излюбленным местом среди русских и албанцев, проживающих в Берлине.