Министры финансов ЕС договорились о новом подходе к развитию таможенных инфосистем

Министры были единодушны в том, что рентабельность и устойчивое развитие инфосистем являются важным вопросом, для решения котрого требуется произвести изменения в сегодняшних методах работы.

«Прошлый опыт показал: когда 28 стран-членов Евросоюза занимаются развитием собственной таможенной инфосистемы, это затратно как для предприятий, так и для стран-членов. По разным оценкам, это стоит 2 миллиарда евро, к этой сумме добавляется расходы предприятий, использующих эту систему. Мы единодушны в том, что нам требуется новый подход, но о методах следует еще договориться», - пояснил министр Тоомас Тынисте.

«Нам нужен подход на уровне экспертов, чтобы договориться о том, как двигаться дальше. Сильная поддержка пилотного проекта является одной из возможностей показать экономию от применения централизованного подхода и его устойчивость», - добавил министр.

Начиная с 2021 года весь обмен данными между таможнями и предприятиями будет происходить без бумажных документов. Несмотря на то, что законодательство и таможенные процедуры все больше объединяются из года в год, по сравнению с общей ИТ-системой существует еще много мест, где информация дублируется.

Доля товарооборота Европейского Союза составляет 16% от глобального рынка.