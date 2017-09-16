На трассе «Нарва» российские полицейские остановили двигавшийся в сторону Эстонии броневик

С учетом ночного времени и торчащей пушки необычное транспортное средство выглядело устрашающе. Броневик, в силу своих динамических характеристик, неторопливо двигался в сторону Ивангорода, пишет rus.err.ee со ссылкой на издание 47news.

Выяснилось, что управлял им 30-летний житель Тосно. Мужчина был трезв, но документов на транспортное средство у него не нашлось. Как он рассказал российским полицейским, броневик времен Первой мировой войны достался ему от деда. В Ивангород он ехал продавать его некоему покупателю. Кстати, ствол пушки у боевой машины столетней давности оказался запаян.

Броневик поместили на штрафстоянку. Если водитель сможет предоставить документы на него, заплатит штраф 500 рублей за управление транспортным средством без документов. Если бумаг не найдется, что вполне вероятно, про дедушкин броневик водитель может забыть, со штрафстоянки его забрать не удастся.