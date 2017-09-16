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Гражданка РФ пыталась улететь из Турции в чемодане

"Интерфакс"
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Чемодан. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Mati Hiis

Судимая в Турции гражданка РФ пыталась незаконно попасть на территорию Грузии, чтобы скрыться от правосудия, сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на турецкие источники.

По их информации, инцидент произошел на турецкой стороне таможенного-пропускного пункта "Сарпи" на турецко-грузинской границе. Чемодан, в котором находилась молодая россиянка, через погранконтроль пытался пронести 47-летний гражданин Грузии. Мужчина вызвал подозрение у сотрудников таможни. В результате проверки его багажа оказалось, что в чемодане сидит девушка.

По факту проверки личности было выявлено, что это 27-летняя гражданка РФ, которая находится под подпиской о невыезде. По данным турецких СМИ, суд города Кемер провинции Анталия вынес такое решение после того, как в мае этого года девушка на автомобиле сбила пожилого местного жителя, который впоследствии скончался.

Позже выяснилось, что девушка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент ДТП в машине также находился ее годовалый ребенок. Поскольку она является матерью маленького ребенка, турецкий суд решил освободить ее из зала суда под подписку о невыезде.

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