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Легендарного эстонского футболиста увезли на скорой с велосипедного марафона

Sports.ee
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ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Легендарный эстонский футболист Райо Пийроя сегодня участвовал в Таллиннском велосипедном марафоне, однако из-за проблем со здоровьем бывший спортсмен был вынужен прервать состязание, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря мероприятия, это не был несчастный случай - через 10 км Пийроя стало плохо, его беспокоила сильная головная боль. Его доставили в Мустамяэскую больницу.

Пийроя, лишь недавно вернувшийся после обследования, коротко сообщил Postimees, что точная причина его проблемы со здоровьем пока не известна. Он также сообщил, что головная боль пока не утихла.

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