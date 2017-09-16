Легендарного эстонского футболиста увезли на скорой с велосипедного марафона
16 сентября 2017 г., 16:46
Легендарный эстонский футболист Райо Пийроя сегодня участвовал в Таллиннском велосипедном марафоне, однако из-за проблем со здоровьем бывший спортсмен был вынужен прервать состязание, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря мероприятия, это не был несчастный случай - через 10 км Пийроя стало плохо, его беспокоила сильная головная боль. Его доставили в Мустамяэскую больницу.
Пийроя, лишь недавно вернувшийся после обследования, коротко сообщил Postimees, что точная причина его проблемы со здоровьем пока не известна. Он также сообщил, что головная боль пока не утихла.