Названы самые счастливые столицы Европы. Смотрите, как оценили Таллинн жители города

Рейтинг составляли по нескольким критериям: количество довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием, передает "Моя планета" со ссылкой на The Independent.

Согласно приведенному графику, самые довольные своим городом европейцы проживают в Вильнюсе. За ним следует Копенгаген, Стокгольм, Люксембург, Вена и Амстердам. Таллинн занял десятое место.

Жителей Вены, Люксембурга, Стокгольма, Любляны, Хельсинки и Амстердама устраивает окружающее городское пространство — парки, рестораны, магазины. А вот таллиннцы этим пунктом не очень довольны - наша столица на 16 месте.

Чистотой городских улиц довольны жители Люксембурга, Вены, Любляны, Риги и Хельсинки. Таллинн - на седьмом месте. Наиболее придирчивыми к этому пункту оказались жители Афин, Братиславы, Софии и Рима.

По части здравоохранения в лидерах Люксембург, Прага, Амстердам, Брюссель и Вена. Таллинн - в хвосте (20 место), менее всего довольны этим пунктом жители Афин, Варшавы, Риги и Будапешта.

Дублин имеет среди его жителей репутацию города с самым высоким уровнем образования. За ним следуют столица Кипра Никосия, Хельсинки, Любляна, Люксембург и Амстердам. А жители Таллинна явно считают, что образование в городе могло быть и лучше (16 место). Хуже всего уровень образования в своих городах оценивают жители Софии, Рима, Мадрида и Будапешта.