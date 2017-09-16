Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Горсекретарь Нарвы: заключенному не стать депутатом

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Антс Лийметс. | ФОТО: Pm

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс прокоментировал участие осужденных в настоящем или прошлом кандидатов в муниципальных выборах.

"По закону они имеют право выставлять свою кандидатуру - участвовать в качестве кандидата на выборах запрещено только людям, имеющим уголовное наказание и отбывающим срок в местах лишения свободы, так как у них нет возможности представлять избирателям свою программу", - передает слова Лийметса портал новостей вещания со ссылкой на издание "Виру проспект".

"В то же время, согласно закону, если член городского собрания получает уголовное наказание, то он незамедлительно должен быть исключен из числа депутатов. Так, Федор Овсянников должен быть исключен из нынешнего состава горсобрания, потому что в отношении него вступило в силу решение суда, но кандидатом в депутаты он быть может. Теперь возникает вопрос: а может ли он быть депутатом нового созыва? Если судить буквально по написанному в законе, то да, ведь он уже один раз будет лишен статуса депутата, и если избиратели его выберут, то это уже будет история с чистого листа", - заметил Лийметс, добавив при этом, что окончательно ситуация прояснится в ближайшие дни.

Наверх