Горсекретарь Нарвы: заключенному не стать депутатом

"По закону они имеют право выставлять свою кандидатуру - участвовать в качестве кандидата на выборах запрещено только людям, имеющим уголовное наказание и отбывающим срок в местах лишения свободы, так как у них нет возможности представлять избирателям свою программу", - передает слова Лийметса портал новостей вещания со ссылкой на издание "Виру проспект".

"В то же время, согласно закону, если член городского собрания получает уголовное наказание, то он незамедлительно должен быть исключен из числа депутатов. Так, Федор Овсянников должен быть исключен из нынешнего состава горсобрания, потому что в отношении него вступило в силу решение суда, но кандидатом в депутаты он быть может. Теперь возникает вопрос: а может ли он быть депутатом нового созыва? Если судить буквально по написанному в законе, то да, ведь он уже один раз будет лишен статуса депутата, и если избиратели его выберут, то это уже будет история с чистого листа", - заметил Лийметс, добавив при этом, что окончательно ситуация прояснится в ближайшие дни.