Содержимое желудка собаки шокировало эстонских ветеринаров

Например, из желудка и кишечника одного пса извлекли 740 граммов щебенки, кусочки стекла, полгорсти песка, два грузила удочки и вишневую косточку. Это лишь один из недавних примеров, который приводит ветеринар.

Не все истории со счастливым концом

К сожалению, у истории с этой собакой - несчастливый конец. "Три месяца назад собака весила 41 кг, когда ее принесли ко мне, она весила 25", - сказал Лухт, добавив, что собака была крупной породы. Случай был тяжелый, состояние пса было плохим, и он не пережил наркоз.

"Он погиб бы и без операции", - говорит Лухт. По его словам, хозяин животного обратился в ветклинику, потому что собака отказывалась от еды. Почему собака ела камни, почву и прочий мусор, ответа нет, но, как правило, случайно проглоченные единичные камни выходят естественным путем, и больших проблем не вызывают.

"Вот что можно найти у кошек в кишечниках - например, сегодня - больше метра тонкой веревки", - соответствующий снимок валгаская ветеринарная клиника опубликовала в социальных сетях. И в этом случае владелец пришел, потому что беспокоился, что питомец ничего не ест. "Мы сделали снимок, на котором было видно, что в желудке застрял моток веревки, один конец уже начал двигаться по кишечнику. Если бы остальная часть не застряла, весь метр вышел бы сам".

Метр веревки, извлеченный из кошачьего желудка. / Валгаская ветеринарная клиника

По словам врача, веревка сдавила кишечник, если бы не операция, кошка бы умерла.

Съеденные котом резинки для волос. / Фото: Валгаская ветеринарная клиника

Если у вас загадочным образом стали пропадать резинки для волос, причина может быть в вашем питомце. Например, из живота кота, весившего 5,9 кг, извлекли примерно 20 резинок вместе с волосами, пять кусков пленки, фрагменты игрушки и кусок проволоки.

В ветеринарную клинику обратилась женщина, которая рассказала, что ее кот в течение недели хуже ел, а в последние дни стал ходить как-то неуверенно, будто прижимаясь к земле. "Посмотрев на снимок, я не понял, что у кота в животе. Было видно, что живот чем-то полон, но непонятно, чем именно", - рассказал Лухт.

Во время операции выяснилось, что кот проглотил все перечисленные выше предметы. К счастью, все закончилось для животного хорошо.

Бывают и совсем труднообъяснимые случаи. Например, у этой маленькой винт прошил кожу, и никто не знает, как он туда попал. Известно, что хозяева пса занимались ремонтом.

Собака с винтом. / Валгаская ветеринарная клиника

По словам Лухта, многие хозяева животных не борются с паразитами, и по этому вопросу еще должна быть проведена основательная разъяснительная работа.

Лухт вспоминает случай, когда в клинику принесли красивого и игривого котенка, которого хотели усыпить. Причиной было то, что в течение трех месяцев хозяева не могли избавить его от блох.

"Я спросил, а как боролись с блохами, и мне ответили, что с помощью всевозможных жидкостей, порошков, аэрозолей. Спросил, где их купили, они сказали, что в крупном зоомагазине. В этом магазине действительно продаются репелленты, которые должны отпугивать блох, но, к сожалению, они не работают, если у животного уже есть паразиты".