Reporter: житель Эстонии отправился в мировое турне с Мадонной

Яан участвовал в мировом турне Мадонны, проехал более тридцати стран, дав 88 концертов. Он выступал на крупнейшем спортивном событии США - Super Bowl.

Также он выступал в немецкой передаче "Das Supertalent". Хотите узнать, почему сегодня Яан залез на протянутую между двумя большими многоквартирными домами стропу? - cмотрите видео.