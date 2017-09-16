Reporter: житель Эстонии отправился в мировое турне с Мадонной
16 сентября 2017 г., 20:01
Яан Роозе родом из волости Вярска - не просто местный чемпион по слэклайну (балансирование на стропе): он привлек к себе внимание и за пределами Эстонии, пишет Reporter.
Яан участвовал в мировом турне Мадонны, проехал более тридцати стран, дав 88 концертов. Он выступал на крупнейшем спортивном событии США - Super Bowl.
Также он выступал в немецкой передаче "Das Supertalent". Хотите узнать, почему сегодня Яан залез на протянутую между двумя большими многоквартирными домами стропу? - cмотрите видео.