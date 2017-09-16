Знаменитый Мукунга отобрал у ида-вирусцев призовые

Ибрагим Мукунга — легендарная фигура для эстонского спорта. Этим летом кениец выиграл Тартуский марафон, пробежав 23 км босиком. Но на недавнем Таллиннском марафоне у спортсмена возникли проблемы со здоровьем, и его вынесли с марафона на носилках.

Для организаторов Йыхвиского бега спортсмен стал украшением соревнований.

Вторым финишировал Анди Ноот из Тарту и третьим — Д. Аристов из Кохтла-Ярве. Интересно, что во время награждения Ноот не подал руку для поздравления Мукунге, ну или, быть может, просто не заметил протянутой руки победителя бега.

Лучшей среди женщин оказалась Хиллеви Вельба из Йыхви.