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Прощай, Испания, прощай, ЕС? Сотни мэров каталонских городов вышли на марш в защиту референдума о независимости

Rus.Postimees.ee
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Марш в Каталонии. | ФОТО: Alvaro Barrientos/AP

Сотни мэров каталонских городов вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить референдум о самоопределении, против которого выступают власти Испании. Референдум должен пройти 1 октября, и власти в Мадриде пытаются воспрепятствовать его проведению. Генпрокурор велел задерживать мэров, которые поддерживают проведение плебисцита, передает Newsru.com.

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон выразил благодарность мэрам за то, что они не отказываются от идеи проведения референдума, несмотря на требование прокуратуры к полиции допрашивать тех глав городов, которые будут содействовать проведению референдума, а также задерживать тех, кто откажется явиться на допрос.

Градоначальников поддержали тысячи каталонцев с флагами автономии.

Как напоминает "Интерфакс", решение о проведении референдума было принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.

Из распоряжения Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Маса также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

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