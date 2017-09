Прощай, Испания, прощай, ЕС? Сотни мэров каталонских городов вышли на марш в защиту референдума о независимости

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон выразил благодарность мэрам за то, что они не отказываются от идеи проведения референдума, несмотря на требование прокуратуры к полиции допрашивать тех глав городов, которые будут содействовать проведению референдума, а также задерживать тех, кто откажется явиться на допрос.

#Catalonia : in a show of unity with each other & defiance towards #Madrid 700 Catalan mayors gathered to show their support for independence pic.twitter.com/2JEUk4JNvr

Градоначальников поддержали тысячи каталонцев с флагами автономии.

#Catalonia: as the mayors met inside thousands of people gathered outside to show their support to the mayors and the referendum pic.twitter.com/K5oFjLzmtG