Из московского ночного клуба эвакуировали около 600 посетителей

"Поступила информация об угрозе взрыва в ночном клубе", - сказал собеседник агентства. По этому адресу находится ночной клуб RED.

По словам источника, в настоящий момент из здания эвакуировано около 600 человек, на месте находятся оперативные службы. "Ожидается прибытие кинолога", - добавил источник.