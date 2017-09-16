Из московского ночного клуба эвакуировали около 600 посетителей
16 сентября 2017 г., 21:36
Около 600 человек эвакуировано из ночного клуба в центре Москвы после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в субботу вечером осведомлtнный источник.
"Поступила информация об угрозе взрыва в ночном клубе", - сказал собеседник агентства. По этому адресу находится ночной клуб RED.
По словам источника, в настоящий момент из здания эвакуировано около 600 человек, на месте находятся оперативные службы. "Ожидается прибытие кинолога", - добавил источник.