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Из московского ночного клуба эвакуировали около 600 посетителей

"Интерфакс"
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Полиция в Москве. Иллюстративное фото. | ФОТО: Pavel Golovkin/AP

Около 600 человек эвакуировано из ночного клуба в центре Москвы после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в субботу вечером осведомлtнный источник.

"Поступила информация об угрозе взрыва в ночном клубе", - сказал собеседник агентства. По этому адресу находится ночной клуб RED.

По словам источника, в настоящий момент из здания эвакуировано около 600 человек, на месте находятся оперативные службы. "Ожидается прибытие кинолога", - добавил источник.

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