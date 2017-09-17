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Полиция ищет очевидцев: машина сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Вчера, 16 сентября, в 20.45 в Нарве по ул. Партизани произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль темного цвета наехал на пешехода. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшую 75-летнюю женщину доставили в больницу.

"В таких ситуациях в первую очередь следует вызвать скорую помощь, чтобы пострадавшему была как можно быстрее оказана помощь. Уезд с места ДТП и оставление человека без помощи —  это крайне безответственный поступок", - сказал старший комиссар Нарвского отделения полиции Николай Клейн.

"У водителя этого автомобиля все же есть возможность обратиться в полицию, чтобы дать свои разъяснения по данному происшествию", — добавил старший комиссар.

Просим людей, ставших свидетелями этого ДТП либо заметивших вызвавший подозрение автомобиль темного цвета, передвигавшихся в это время в данном районе, связаться с полицией, чтобы выяснить обстоятельства этого происшествия. Просим позвонить в Нарвское отделение полиции по номеру 51910809 либо написать по адресуida.vihje@politsei.ee.

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