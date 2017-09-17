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Postimees на учениях «Запад»: в Минобороны опровергли информацию об участии 100 000 военных

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Репортеры Postimees находятся в Белоруссии, где сейчас проходят совместные белорусско-российские учения «Запад-2017». Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров назвала недостоверной информацию о 100 000 военных, принимающих участие в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017".

«Я не знаю, откуда в НАТО взяли такие цифры, что якобы в учения принимают участие 70 000 — 100 000 военных. Рекомендую дроверять официальным данным, что число участников — 12 700», - сказал Макаров вчера на пресс-конференции в Минске.

Из 12700 участников на территории Белоруссии задействованы 10 200 человек (от Белоруссии — около 7 000, от России — около 3 000).

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