Postimees на учениях «Запад»: в Минобороны опровергли информацию об участии 100 000 военных

«Я не знаю, откуда в НАТО взяли такие цифры, что якобы в учения принимают участие 70 000 — 100 000 военных. Рекомендую дроверять официальным данным, что число участников — 12 700», - сказал Макаров вчера на пресс-конференции в Минске.

Из 12700 участников на территории Белоруссии задействованы 10 200 человек (от Белоруссии — около 7 000, от России — около 3 000).