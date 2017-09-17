Деликатная тема: Lidl убрал православные кресты с упаковки, Valio Eesti предпочел их вовсе не ставить

Немецкая сеть супермаркетов Lidl использовал для дизайна упаковки греческого йогурта фотографии церкви на греческом острове Санторини, предварительно стерев кресты, которые венчают здание церкви, пишет Rus.Tvnet.

Представители Lidl заявили, что сеть сознательно приняла решение избегать использования религиозных символов, чтобы не задеть ничьих религиозных убеждений и сохранить нейтралитет.

Латвийские журналисты отправились в магазины, чтобы проверить, есть ли в Латвии на греческих йогуртах кресты.

Выяснилось, что на йогурте Rimi, который произведен в Польше по заказу предприятия, кресты на церквях есть, а на йогурте Valio под брендом Alma, который производится в Эстонии, их нет.

«Дизайн упаковки йогурта разработан в Эстонии, там же и производится продукт. Мы начали производить греческий йогурт в начале 2016 года. Линия продуктов расширялась, однако основные элементы дизайна упаковки похожи. Дизайн не отражает конкретного места в Греции, это просто отсылка к основным элементам, которые Грецию олицетворяют. Белые дома, синие крыши и небо. Что касается дизайна упаковки йогурта в сети Lidl, там использована фотография с Санторини, это уже конкретный случай. У нас дизайн имеет просто иллюстративное значение», так прокомментировал ситуацию с греческим йогуртом представитель SIA Valio International в Латвии Роланд Мазиньш.