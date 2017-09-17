Отравление продуктов и воды: французская полиция назвала новые типы терактов, грозящих Европе

Семистраничный отчет управления, по данным издания, был подготовлен в начале сентября, передает РИА "Новости". В распоряжении полиции оказались материалы пропаганды исламистов. Те призывают сторонников завоевать доверие неверующих и скрывать свои радикальные воззрения. После этого надо совершить теракт. Полиция делает вывод, что это приведет к росту атак со стороны террористов-одиночек. В отчете призывают усилить меры безопасности, способные предотвратить или ограничить подобные атаки.

Решено усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов. Генеральное управление национальной полиции также напомнило о возможности нападений на автомобилях. В полиции призывают "незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех угонах транспортных средств", а также более тщательно проверять документы при аренде автомобиля.

С начала года в Европе произошло несколько крупных терактов. Последним по времени стал взрыв на станции метро Лондона Parsons Green. Взрывное устройство не сработало в полную силу, жертв не было, однако 29 человек получили ранения. В субботу утром по подозрению в причастности к теракту в Дувре был арестован 18-летний молодой человек. Полиция также провела ряд следственных мероприятий в графстве Суррей.

Крупнейший за последнее время теракт в Европе произошел 17 августа в Барселоне. Автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.