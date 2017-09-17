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Фото: на соревновании в Вильянди произошел несчастный случай, спортсмена увезли на скорой помощи

Sports.ee
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На этих выходных в Вильянди проходит Чемпионат Европы по водно-моторному спорту в классах JT-250 и T550, а также Чемпионат Эстонии в классах GT – 30 и F-4.

Вчера около 16 часов несчастный случай произошел с латвийским спортсменом Робертсом Мингисом, водный транспорт которого перевернулся из-за сильного ветра.

Спортсмен был вытащен на берег и на скорой помощи доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

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