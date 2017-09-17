Фото: на соревновании в Вильянди произошел несчастный случай, спортсмена увезли на скорой помощи
17 сентября 2017 г., 10:23
На этих выходных в Вильянди проходит Чемпионат Европы по водно-моторному спорту в классах JT-250 и T550, а также Чемпионат Эстонии в классах GT – 30 и F-4.
Вчера около 16 часов несчастный случай произошел с латвийским спортсменом Робертсом Мингисом, водный транспорт которого перевернулся из-за сильного ветра.
Спортсмен был вытащен на берег и на скорой помощи доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги.