В Лондоне задержали второго подозреваемого в связи с терактом в метро

Накануне в порту города Дувра был взят под стражу первый подозреваемый - 18-летний молодой человек, пишет Newsru.

В пятницу в результате взрыва на станции метро Parsons Green в Лондоне пострадали не менее 29 человек. В полиции столицы Великобритании квалифицировали произошедший случай как теракт. СМИ сообщили, что взрывное устройство, которое оставили на станции, не сработало в полную силу.

Премьер-министр страны Тереза Мэй после взрыва подняла до предельного уровень террористической опасности в стране.