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Видео: житель Эстонии закрыл котенка в коробке и выбросил на улицу

Rus.Postimees.ee
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Тартуский приют для бездомных животных опубликовал на своей странице в Facebook видео об оставленном недалеко от приюта коте, который был помещен в картонную коробку.

Картонная коробка была запечатана, а рядом располагались кошачьи принадлежности. Работники приюта нашли брошенного кота до того, как беспомощное животное стало добычей лис, которые, согласно информации приюта, в этом районе частенько встречаются и для которых прогрызть коробку не составит труда.

«Если бы вчера не было бы еще одного происшествия с животным, возможно, никто бы не заметил эту коробку, пока не стало бы слишком поздно для спасения дружелюбного котенка, - говорит представитель приюта. - Если вы уже изволили дойти до приюта, наберитесь мужества, чтобы переступить порог приюта и понести ответственность. Плата за передачу животного не настолько большая, чтобы кто-то после этого стал бы банкротом».

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